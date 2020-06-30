Англия

Английские Премьер-лига и Футбольная лига, а также Ассоциация профессиональных футболистов утвердили новую схему.

В Англии разработали новую программу, которая должна помочь черным, азиатам и представителям этнических меньшинств (ЧАПЭМ) стать профессиональными тренерами, сообщает BBC.

Эта программа начнет действовать со следующего сезона. За одну кампанию по шесть представителей ЧАПЭМ будут получать работу в клубах Футбольной лиги на 23 месяца.

"Это критическое время для тренеров из числа черных, азиатов и представителей этнических меньшинств", — заявил консультативной группы Премьер-лиги по вопросам черных Даррен Мур.

"Мы все знаем и согласны, что среди тренеров и менеджеров должно быть большее этническое разнообразие. Эта программа – позитивный шаг в данном направлении", — продолжил экс-коуч ВБА, а ныне главный тренер Донкастер Роверс.

Представители ЧАПЭМ должны быть отмечены в Футбольной ассоциацией, а также пройти ряд интервью в клубах. У кандидатов должна быть минимум лицензия УЕФА В, а также стремление получить УЕФА А.

Сейчас только в шести из 91 клуба Премьер-лиги и футбольной лиги главным тренером является представитель ЧАПЭМ.