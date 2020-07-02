Англия

Вингер лондонского клуба рассказал о своих первых шагах в футболе и о том, как пробился в первую команду.

В среду, 1 июля, нападающий Букайо Сака поставил подпись под новым долгосрочным контрактом с Арсеналом. Юный вингер дебютировал в составе лондонского клуба в выездном матче с Ворсклой в Лиге Европы в ноябре 2018 года и с тех пор уже успел закрепиться в первой команде. В этом сезоне 18-летний игрок стал одним из открытий в АПЛ. Выступая на позиции левого защитника, он провел 33 поединка в футболке "канониров", отличившись тремя голами и десятью ассистами.

Football.ua предлагает вашему вниманию рассказ талантливого английского игрока о начале своего пути в Арсенале.



Каждый день, когда я заходил в клубную академию в районе Хэйл Энд, я видел на стене фотографию Джека Уилшира. Я смотрел на нее и говорил себе, что могу тоже попасть в первую команду. Так начался мой путь. С тех пор все происходило очень быстро. В прошлом году я начал тренироваться с первой команде на базе в Колне, а вскоре уже играл против Манчестер Юнайтед в АПЛ.

Матч состоялся в сентябре… Я стоял на поле Олд Траффорд перед матчем, а это был всего второй мой старт в АПЛ, и внезапно меня осенило, что я в первой команде Арсенала.

Я уже посещал Олд Траффорд десятью годами ранее с отцом, когда мы находились на трибуне вместе с болельщиками Ньюкасла. Отец всегда был большим футбольным фанатом, он болел за Ньюкасл, потому что ему нравился Алан Ширер. Я к тому моменту бывал не на многих стадионах, поэтому это было большое событие для меня в восьмилетнем возрасте. А теперь я был уже игроком.

Находиться на поле и смотреть на болельщиков на трибунах было особенным для меня. Внезапно я понял, какая дорога открывается передо мной.

Если честно, все началось намного раньше. Уже с трех-четырех лет я играл в футбол в саду с отцом и старшим братом, Йоми.

Мы всегда это делали. После школы мы обедали и бежали в сад, чтобы поиграть в футбол. Это длилось часами. Отец и брат уже хотели заходить, но я не отпускал их. Мы играли до тех пор, пока я не выигрывал. Серьезно, можете спросить их. Когда они выигрывали, я их ни за что не отпускал.

Когда я стал постарше, то выходил играть уже на улицу. Мне нравилось быть на улице. Никогда не любил смотреть фильмы и прочее, хотя все же мультики мне нравились, особенно "Губка Боб". Я любил его!

Я вырос в Гринфорде, что в Западном Лондоне, с мамой, папой и Йоми. Мы всегда были близки и любили спорт. Брат играл за Уотфорд до 14-летнего возраста.

Выходные у нас всегда были наполнены футболом. Отец брал меня с собой на матчи Арсенала, где-то с семилетнего возраста, а мама возила брата на матчи Уотфорда. Я много времени провел с отцом в машине, когда он меня вез или забирал с футбола. Помню, в Хэйл Энд часто велись ремонтные работы на дороге, иногда дорога занимала полтора часа. Но оно того стоило.

Мне очень нравилось играть, но я никогда не думал, что действительно могу попасть в первую команду, пока в 17 лет не подписал первый профессиональный контракт.

Ты переходишь из одной юношеской команды в другую, год за годом, и видишь вокруг прекрасных игроков, иногда они бывают лучшими в своем классе, но постепенно они уходят – в другие команды или совсем заканчивают с футболом.

Нельзя быть уверенным, что ты попадешь в команду, но я всегда говорил себе, что буду выкладываться на каждой тренировке. Я всегда хотел становиться лучше, всегда смотрел много футбола, чтобы видеть, как я могу улучшить свою игру. Но в Хэйл Энд у нас была большая группа, и хотя в команды было много талантливых ребят, тренеры всегда говорили, возможно, одному или двум из нас повезет попасть в первую команду. Мы смотрели друг на друга и думали, кто же это будет. Я всегда хотел, чтобы это был я, поэтому старался делать все, чтобы добиться своей цели.

Иногда я становился нетерпеливым. В очень юном возрасте меня преследовали боли, было очень обидно. У меня были проблемы с пятками и коленями, что часто случается, когда растешь. Иногда мне не хватало терпения, я хотел играть все время. Я спрашивал, когда я смогу играть без боли. Оглядываюсь, я понимаю, что было не так и тяжело. Знаю, что другим бывало намного хуже.

Мама и папа меня всегда поддерживали. Они никогда не запрещали мне играть в футбол, просто хотели, чтобы я сохранял баланс в жизни и уделял внимание образованию.

У меня были довольно хорошие оценки, поэтому они были довольны. У меня было четыре пятерки с плюсом и три пятерки в атестате. Моим любимым уроком, конечно, была физкультура, но также я любил экономику.

Мне повезло, что в юном возрасте я мог много путешествовать. Каждый год мы с мамой и папой куда-то ездили. Мы, конечно, ездили в Нигерию, откуда родом отец с матерью, были в Дубае, а также пару раз бывали в США, где живут мои кузены. Помню, как мы ездили в Чикаго, Лос-Анджелес и другие города.

Я до сих пор живу с родителями, но теперь мы переехали из Гринвуда ближе к тренировочной базе, а брат переехал в Рединг, чтобы учиться в университете. Мы все еще очень близки, он первым написал мне, когда я стал игроком матча во встрече с Борнмутом в Кубке Англии. Мама тоже написала, что очень гордится мной. Отец всегда говорит о том, чего я не сделал, даже если я сыграл хорошо. Мои кузены и дяди также меня поддерживают. Знаю, что они молятся за меня, а я всегда спрашиваю у них о том, как сыграл.

В первой команде я дебютировал в прошлом году в Украине, поэтому им было непросто добраться на матч, но спустя две недели вся моя семья была на стадионе, когда я вышел в старте на свой первый матч на Эмирейтс. Он проходил спустя несколько месяцев после того, как мне исполнилось 17, против Карабаха в Лиге Европы. Мне сказали, что я выйду в старте за день до игры. Я не мог заснуть. Папа потом рассказал, что он тоже не мог.

Они пришли на матч, чтобы поддержать меня, и я помню, какими счастливыми они были после. Футболку с того матча я повесил в рамку. Она висит дома на стене и, глядя на нее, я каждый раз думаю о фотографии Уилшира в Хэйл Энд.

В нынешней ситуации и в том возрасте, в котором находился и он, я по-настоящему горжусь собой. Я очень счастлив и хочу продолжать этот путь, оставаться скромным и с каждым днем становиться лучше.

Букайо Сака

Arsenal.com, перевод: Сергей Сакара