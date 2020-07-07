Англия

Центральный полузащитник Себастьян Квирк связал свое будущее с Эвертоном до лета 2022 года.

Полузащитник Себастьян Квирк подписал контракт на два года с Эвертоном — сообщил официальный сайт "ирисок".

Начинавший сезон-2019/20 в команде U-18, 18-летний Квирк уже заслужил право выступать за более старшую команду — U-23.

"Я и вся моя семья являемся поклонниками Эвертона, поэтому это потрясающая новость для всех нас! – не скрывает радости Себастьян. – Теперь моя задача — оправдать это доверие".

Ранее тренер Эвертона Карло Анчелотти заявил, что, несмотря на текущее 11-е место, его команда продолжает борьбу за место в зоне Лиги Европы.