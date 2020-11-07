Англия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок АПЛ.

В центральном матче восьмого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде сыграет против Манчестер Сити.

Букмекеры считают команду Гвардиолы фаворитом в матче. Так, компания Parimatch оценивает победу "горожан" коэффициентом 2,06.

На то, что победит команда Клоппа, предлагается коэффициент 3,30. Ничейный результат оценен в 4,00.

Матч Манчестер Сити — Ливерпуль состоится 8-го ноября в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.