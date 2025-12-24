Інше

Аль-Іттіфак не виходив на контакт із італійським форвардом.

Інформація про можливий трансфер Маріо Балотеллі до Аль-Іттіфак не відповідає дійсності. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За його даними, саудівський клуб не робив жодних запитів щодо 35-річного італійського нападника та не має наміру підписувати колишнього форварда Манчестер Сіті.

Раніше з’являлися повідомлення, що Аль-Іттіфак нібито зацікавлений у Балотеллі та готовий запропонувати йому угоду до 2028 року, однак Джейкобс це спростовує.

Нагадаємо, Маріо Балотеллі перебуває у статусі вільного агента після завершення виступів за Дженоа. Минулого сезону він зіграв 6 матчів у Серії А, провівши на полі 56 хвилин.