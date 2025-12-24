Франція

Парижани наполягають на зменшенні базової зарплати в обмін на бонуси за результативність.

Парі Сен-Жермен розпочав переговори щодо продовження контракту з Усманом Дембеле, попри те що чинна угода француза діє до червня 2028 року. Втім, як повідомляє Le Parisien, перемовини можуть зайти в глухий кут через нову фінансову політику клубу.

За інформацією джерела, керівництво ПСЖ на чолі з Нассером Аль-Хелаїфі висуває гравцям, які ведуть переговори про нові контракти, спільну умову: нижча базова зарплата з компенсацією у вигляді підвищених бонусів за індивідуальні та командні досягнення.

Такий підхід уже застосовується у переговорах з Вілліаном Пачо та Ібраїмом Мбає й є частиною стратегії зі стабілізації фінансів клубу.

Ця модель не надто влаштовує володаря Золотого м'яча-2025 Дембеле, який має схильність до травм і побоюється втрати доходів у разі проблем зі здоров’ям. За даними Le Parisien, саме цей фактор може стати принциповою розбіжністю сторін, здатною зірвати домовленість.

Журналісти проводять паралелі з ситуацією воротаря Джанлуїджі Доннарумми, який не прийняв подібні умови та влітку залишив ПСЖ, перейшовши до Манчестер Сіті.