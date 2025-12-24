Україна

Черкаський клуб, запропонував форварду Кривбасу зарплату у $15 тисяч та солідні підйомні.

Один із головних трансферів цієї зими в українській Прем’єр-лізі близький до завершення. 25-річний нападник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб готується змінити клубну прописку та приєднатися до черкаського ЛНЗ.

За інформацією Sport.ua, сторони вже узгодили основні фінансові умови співпраці. ЛНЗ, який зараз активно зміцнює склад для утримання лідерства в чемпіонаті, зробив футболісту дуже вигідну пропозицію: зарплату у розмірі 15 тисяч доларів на місяць + передбачені додаткові виплати за забиті м’ячі та результативні передачі.Також клуб готовий виплатити Єгору та його агенту 200 тисяч доларів як підйомні.

Інтерес фіолетових до гравця цілком виправданий його поточною формою.У першій половині сезону 2025/26 Твердохліб продемонстрував вражаючу ефективність у складі команди Патріка ван Леувена.У 15 матчах чемпіонату він записав на свій рахунок 7 голів та 4 асисти, ставши ключовим виконавцем атаки криворіжців.