Іспанія

Мадридці платять за кожен гол, асист і навіть вихід у старті бразильця.

У контракті нападника Ендріка з мадридським Реалом прописані нестандартні та доволі дорогі бонусні умови. Про це повідомляє видання AS.

Реал домовився з Палмейрасом про трансфер форварда за 35 млн євро з можливими бонусами ще до 25 млн. Угода набула чинності після досягнення гравцем повноліття у 2024 році, а з урахуванням комісій і зарплати мадридський клуб уже інвестував у бразильця майже 70 млн євро.

Частина бонусів безпосередньо залежить від результативності. До 2030 року Реал виплачує по 35 тисяч євро за кожен гол, асист або зароблений пенальті Ендріком — загальна сума таких виплат обмежена 12,5 млн. Крім того, кожен вихід у стартовому складі з ігровим часом не менше 45 хвилин коштує клубу 75 тисяч євро.

Окремі бонуси передбачені й для Палмейраса: до 1 млн євро за чемпіонство Реала в Ла Лізі та до 2 млн — за участь клубу в Лізі чемпіонів, залежно від ролі Ендріка.

За інформацією джерела, через обмежену кількість ігрового часу цього сезону під керівництвом Хабі Алонсо (99 хвилин у 3 матчах) Реал ухвалив рішення віддати молодого форварда в оренду Ліону, щоб захистити власні інвестиції.