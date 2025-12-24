Інше

Слідом за Юрієм Вернидубом, ще один відомий український фахівець розпочинає роботу в чемпіонаті Азербайджану,

Азербайджанський футбольний клуб Араз-Нахчиван офіційно визначився з новим головним тренером.

Як повідомляє Azerisport, вакантну посаду після звільнення Ельмара Бахшієва обійняв український спеціаліст Андрій Демченко. Переговори між керівництвом клубу та 49-річним українцем завершилися успішно.

Очікується, що Демченко приєднається до своєї нової команди в перших числах січня, якраз до початку зимових тренувальних зборів. Перед тренером стоїть завдання стабілізувати результати команди та покращити її турнірне становище у другій половині сезону. Наразі, після 16 турів клуб посідає 6 сходинку, маючи у своєму активі 26 очок.

Демченко вже має значний досвід роботи за кордоном, де він заслужив репутацію кризового менеджера та тактика: У Грузії він успішно очолював Ділу (Горі), з якою досягав успіхів у єврокубках, та батумське Динамо. В Україні фахівець працював із харківським Металістом 1925 та запорізьким Металургом.

Останнім місцем роботи Демченка був казахстанський Женис. З яким фахівець попрацював 17 ігор.

Нагадаємо, що нещодавно бакинський Нефтчі очолив Юрій Вернидуб. Таким чином, у другій частині чемпіонату вболівальники стануть свідками українського дербі на тренерських містках.