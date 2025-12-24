Іспанія

Мадридський клуб хоче отримати доступ до фінансових документів каталонців за 11 років.

Реал Мадрид звернувся до слідчого судді з вимогою надати повний доступ до фінансової документації Барселони в межах розслідування справи Негрейри. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, мадридці просять дозволити їм ознайомитися з аудитами, перевірками та судово-фінансовими звітами щодо діяльності Барселони в період з 2010 по 2021 роки.

Йдеться, зокрема, про документи, підготовлені такими зовнішніми компаніями, як KPMG, PwC, Deloitte та Kroll, якщо вони стосуються платежів, які перебувають під слідством.

Окрім цього, Реал Мадрид хоче отримати доступ до понад 600 документів, поданих Барселоною до суду в липні 2023 року, а також до матеріалів внутрішнього розслідування клубу — звітів, інтерв’ю та внутрішніх перевірок.

Мета мадридського клубу — з’ясувати характер, призначення та обґрунтування виплат, пов’язаних із колишнім арбітром Хосе Марією Енрікесом Негрейрою. Остаточне рішення щодо цього запиту має ухвалити суддя.