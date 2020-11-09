Эпизод с пенальти вызвал дискуссии среди судей.
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09 ноября 2020, 13:31
В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Лестер минимально обыграл Вулверхэмптон на своем поле благодаря голу с пенальти.
Тем не менее, эпизод с назначением одиннадцатиметрового получился неоднозначным — главный арбитр матча Энтони Тейлор принял решение только после просмотра VAR.
Как оказалось позднее, арбитр VAR Стюарт Эттуэлл также сомневался в своем решение. Появилось видео, на котором судья дискуссирует с Нилом Суорбриком, который отвечает за внедрение VAR и обучение судей.
Также вашему вниманию предлагается видео гола и обзор матча между Лестером и Вулверхэмптоном.