В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Лестер минимально обыграл Вулверхэмптон на своем поле благодаря голу с пенальти.

Тем не менее, эпизод с назначением одиннадцатиметрового получился неоднозначным — главный арбитр матча Энтони Тейлор принял решение только после просмотра VAR.

Как оказалось позднее, арбитр VAR Стюарт Эттуэлл также сомневался в своем решение. Появилось видео, на котором судья дискуссирует с Нилом Суорбриком, который отвечает за внедрение VAR и обучение судей.

The officials on VAR appear to be having a debate about that first penalty at half-time 🤔 pic.twitter.com/f4n0d5BlXy