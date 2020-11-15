Англия

Англичанин умер в возрасте 72 лет.

Бывший вратарь национальной сборной Англии Рэй Клеменс, известный по выступлениям на клубном уровне за Ливерпуль и Тоттенхэм, скончался на 73-м году жизни.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, причиной смерти легендарного голкипера стала болезнь, с которой он боролся на протяжении долгих лет.

"С большой грустью вынуждены сообщить, что Рэй Клеменс скончался сегодня в окружении своей любящей семьи. После такой тяжелой борьбы, которая продолжалась в течение долгого времени, теперь он отправился в лучший мир и больше не испытывает боли". "Семья хотела бы сказать огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую он получал на протяжении многих лет. Мы все так любили его, и он никогда не будет забыт", — сказано в заявлении семьи Клеменс.

За всю свою футбольную карьеру Рэй Клеменс пять раз становился чемпионом Англии, дважды поднимал над головой Кубок Англии и неоднократно был триумфатором Суперкубка Англии. На европейской арене он по три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА, а также единожды — Суперкубок УЕФА.

После завершения карьеры футболиста Клеменс пробовал себя в тренерской деятельности. На посту главного тренера он работал в Тоттенхэме и Барнете, но большую часть времени входил в тренерский штаб сборной Англии.

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