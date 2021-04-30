Англия

ФИФА поддержала бойкот соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

Международная федерация футбола ФИФА выступила с заявлением, в котором она поддерживает бойкот социальных сетей со стороны АПЛ и других английских футбольных организаций в знак борьбы с расовой дискриминацией.

Данная акция со стороны вышеупомянутых организаций пройдет с 30 апреля по 3 мая.

"ФИФА поддерживает инициативу английского футбола по борьбе с дискриминацией и другому оскорбительному поведению в соцсетях. Этому нет места в футболе и обществе в целом, и мы решительно осуждаем это.

Мы верим, что власти и соцсети должны предпринять реальные и эффективные действия, чтобы положить конец этой отвратительной практике, потому что ситуация становится все хуже. Нужно что-то предпринять, чтобы покончить с этим, и сделать это быстро", – говорится в заявлении ФИФА.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.