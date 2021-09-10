Англия

Изменения позволят существенно увеличить скорость работы трансферного рынка.

Долгие годы ключевой проблемой при переходе футболистов в клубы из Великобритании был трудоемкий процесс оформления виз в категории "квалифицированный рабочий или временный сотрудник", что предполагало длительную подачу всевозможных документов, наличие существенных успехов на национальном уровне, а также проведение иммиграционного собеседования.

Однако, увеличение спроса на трудовые ресурсы в Соединенном королевстве привело к тому, что парламент был вынужден пересмотреть подходы к оформлению трудовых договоров с прибывающими кадрами.

Инновацией стало введение визы категории "Global Talent", предназначенной для мастеров спорта, обладателей престижных премий в области искусства, кино, музыки, науки, медицины, инженерии и гуманитарных наук.

Для получения документа данной категории кандидату необходимо просто заполнить соответствующее заявление, что избавит его от прохождения всех предусмотренных ранее процедур.

"Мы хотим привлечь величайшие умы мира, находящихся на вершине их карьеры, чтобы Великобритания оставалась номером один в мировом списке лидеров спорта, искусства, науки, кино и технологий", — высказалась по поводу данного предложения министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

В ближайшее время вопрос будет рассмотрен на заседании парламента, после чего ожидается, что возникшие после завершения переходного периода (1 января 2021 года) проблемы с регистрацией новых футболистов исчезнут.