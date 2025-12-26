Інше

Goal оновив список претендентів на Золотий м’яч-2026.

Авторитетне спортивне видання Goal.com оприлюднило свіжу версію рейтингу фаворитів у боротьбі за Золотий м’яч сезону 2025/26.

Після завершення осінньої частини європейських чемпіонатів на першу сходинку піднявся нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, чия феноменальна результативність робить його головним претендентом на нагороду.

Поточний рейтинг відображає домінування досвідчених бомбардирів, проте юні таланти вже дихають їм у спину:

1. Гаррі Кейн (Баварія): Завдяки неймовірній серії голів у Бундеслізі та Лізі чемпіонів, англієць нарешті отримав статус фаворита №1.

2. Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті): Норвежець продовжує стабільно забивати в АПЛ, утримуючи другу позицію.

3. Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид): Лідер вершкових замикає трійку, залишаючись головною медійною та ігровою фігурою іспанського гранда.

Також варто відзначити присутність Ліонеля Мессі на 9-му місці — навіть виступаючи в МЛС, аргентинець зберігає вплив на світовий рейтинг.

Рейтинг враховує як індивідуальні показники гравців, так і успіхи їхніх клубів та національних збірних.

Повний список ТОП-10 за версією Goal:

1. Гаррі Кейн

2. Ерлінґ Голанд

3. Кіліан Мбаппе

4. Ламін Ямаль

5 . Деклан Райс

6. Вітінья

7. Майкл Олісе

8. Луїс Діас

9 . Ліонель Мессі

10. Ашраф Хакімі

Цей список є лише проміжним, адже вирішальними для володаря Золотого м'яча стануть результати весняних стадій єврокубків та ЧС-2026.