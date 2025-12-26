Україна: Перша ліга

21-річний Микита Ситников зацікавив клуби з Польщі, Чехії та Латвії після вражаючої першої половини сезону в команді з Тарасівки.

Центральний півзахисник команди ЮКСА Микита Ситников, найімовірніше, залишить розташування хрестоносців уже в зимове трансферне вікно.

Прогрес молодого українця не залишився непоміченим як на внутрішній арені, так і в Європі. Як повідомляє Sport.ua, на гравця претендує ціла низка клубів. Наразі на Ситникова претендують одразу декілька клубів української Прем'єр-ліги.

Зокрема, тривалий час активний інтерес до півзахисника виявляє рівненський Верес. Також влітку гравця дуже хотів бачити у Ворсклі Желько Любенович, проте через стрімку відставку фахівця трансфер тоді не відбувся.

Окрім українських команд, за Микитою стежать клуби з Польщі та Чехії. Проте найбільш конкретним закордонним варіантом називають латвійську Гробіню. У цьому клубі наразі працює колишній спортивний директор черкаського ЛНЗ Євген Тарасенко. Він активно залучає українських футболістів до латвійської першості, і Ситников є одним із пріоритетів у його списку.

Микита Ситников приєднався до команди з Тарасівки лише влітку 2024 року, перейшовши з одеського Чорноморця, і миттєво став ключовим виконавцем. Його статистика у сезоні 2025/26: 18 матчів, 1 гол та 2 асисти. Ситников провів на полі більше за будь-кого в команді — 1633 хвилини у першій частині чемпіонату.

Наразі ЮКСА посідає сьоме місце в таблиці Першої ліги, маючи 23 очки після 18 турів. Втрата головного двигуна команди в центрі поля може стати серйозною проблемою для клубу у весняній частині сезону, проте перехід у сильніший чемпіонат виглядає логічним кроком для розвитку кар'єри 21-річного таланта.