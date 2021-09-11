Англия

Правовая коллизия чуть не стала причиной для большого скандала.

Еще задолго до начала сентябрьской международной паузы клубам-участникам английской Премьер-лиги удалось достичь джентельменского соглашения о том, что они не станут отпускать футболистов своих команд в лагеря тех национальных сборных, у которых намечено пребывание в странах из "красного списка", составленного парламентом Великобритании по предотвращению пандемии.

В итоге, ряд ключевых исполнителей недосчитались в своих составах сборные Южной Америки и Африки, однако при этом возник серьезный конфликт между ФИФА и клубами АПЛ.

Как итог, руководящий футбольный орган изначально принял решение задействовать Статью №5 в своем регламенте, дабы запретить возможность включать так и не приехавших в состав своих сборных футболистов в заявки на ближайшие матчи внутреннего первенства, как результат запроса со стороны Бразильской конфедерации футбола.

Однако, несколько дней плодотворных и напряженных переговоров сумели изменить позицию национальных ассоциаций и ФИФА, в результате чего футболисты из Бразилии, Чили, Мексики и Парагвая таки будут допущены к матчам национального английского первенства.

В частности, это поможет Юргену Клоппу включить в стартовый состав Алиссона Беккера, Фабиньо и Роберто Фирмино, Эдерсон и Габриэль Жезус дополнят обойму Хосепа Гвардиолы, для Челси откроется доступ к Тиаго Силве, а Лидс сможет рассчитывать на Рафинью.

Накануне принятия данного решения, главный тренер "красных" жестко раскритиковал календарь состязаний: "Мое личное мнение таково, что никому нельзя запрещать играть, потому что не было решения, чтобы избежать данной проблемы.

Они поставили игрокам в календарь три международные игры, и мы, как всегда, были бы счастливы отпустить футболистов, но не смогли, потому что, когда они вернутся, они не смогут сыграть, как минимум, четыре игры.

Мы не можем сидеть здесь и просто говорить: "Да, нет проблем, забирайте их", потому что мы не принимали ни одного из этих решений. Мы не просили трех игр в международной паузе. Никто не думает об игроках.

Люди говорят, что Клопп думает об этом только потому, что у него нет в распоряжении его бразильцев. Нет, это не так. В футболе есть глобальная проблема: кто-то организует турнир и совершенно не заботится об игроках, которые должны участвовать в этом турнире. Такова ситуация на данный момент. Это совершенно неправильно", — сообщил немецкий наставник.

Напомним, что матч Лидса и Ливерпуля запланирован на 12 сентября, начало в 18:30 по киевскому времени.