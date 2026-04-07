Ліга чемпіонів

Іспанець поділився своїми думками перед грою з Барселоною.

Захисник мадридського Атлетіко Маркос Льоренте прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Кілька місяців тому я поговорив зі своєю дружиною про те, що мотивує мене продовжувати займатися футболом. Дуже важливою метою для мене була перемога в Лізі чемпіонів, і саме це допомагає мені вставати щоранку. У житті потрібно ставити перед собою великі цілі, і це одна з них. Це те, що допомагає мені старанно працювати.

Думаю, у нас чудовий сезон у Лізі чемпіонів. Команда показує дуже добру гру, і наша статистика забитих голів це підтверджує. Ми задоволені та сповнені рішучості продовжувати просування у Лізі чемпіонів – чудовому турнірі, який нас усіх дуже тішить – і я сподіваюся, що ми зможемо пройти до наступного раунду.

Зрештою, не має значення, хто твій суперник, бо все так, як є. Барселона — неймовірна команда з приголомшливими гравцями. Якщо ти не покажеш проти них гарну гру, вони просто знищать тебе. Ми бачили це в Кубку — матч у відповідь був дуже складним", — наводить слова Льоренте прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, перший матч Барселона – Атлетіко відбудеться завтра, 8 квітня, о 22:00.