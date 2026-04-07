Ліга чемпіонів

Уругвайський хавбек поділився своїми очікуваннями перед грою Арсеналом.

Півзахисник Спортінга Максі Араухо прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

"Ми знаємо, що для нас уболівальники завжди дуже важливі і як сьогодні, так і в Лондоні буде дуже складно. Ми готові, у гарній формі, і це буде дуже захоплюючий матч. Ми зустрінемося з Арсеналом на рівних. Я вважаю, що у цьому раунді немає фаворитів. Вони дуже добре грають, і ми теж граємо добре. Для мене фаворитів немає.

Мортен – ключовий гравець для нас, але у нас є чудові півзахисники, і, як уже казав тренер, ми перемагаємо разом. Ми робили це раніше: перемагали без ключових гравців. Важливо, щоб наш партнер по команді, який його замінить, безперечно, був готовий. Як я вже сказав, у нас є гравці, які можуть його замінити, і той, хто зіграє, буде у чудовій формі.

Уся команда була дуже рада за Йокереса. Він зробив багато хорошого для клубу та заслужив свій трансфер. Він багато працював. Я з ним не розмовляв, але гадаю, що деякі з моїх партнерів по команді вже поговорили з ним, і буде чудово побачити його у грі проти нас. У нього все добре, він забив багато голів, і я дуже радий за нього, а також за те, чого він досяг зі своєю національною командою. Бажаю йому всього найкращого.

Але для нас дуже важливо насамперед думати про свою гру. Матч буде непростим, але ми готові. Усі гравці Арсеналу дуже якісні. Сака та Мадуеке входять до кращих вінгерів світу, і для мене велика честь зіграти проти будь-якого з них. Я почуваюся готовим, і те, хто б не вийшов на поле, не вплине на мою готовність", — наводить слова Араухо прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч Спортінг – Арсенал відбудеться сьогодні, 7 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.