Аргентинський плеймейкер приєднається до команди 1 липня.

Мадридський Реал Мадрид забезпечив своє перше придбання на наступний сезон – плеймейкер Ніко Пас підписав контракт із клубом. За інформацією El Chiringuito, Реал Мадрид виплатив Комо 9 мільйонів євро у рамках пункту викупу, а сам гравець повернеться до команди 1 липня.

Пас досяг значного прогресу під час виступів за Комо з 2024 року, став одним із найперспективніших європейських талантів і отримав виклик до збірної Аргентини під керівництвом Ліонеля Скалоні. Незважаючи на жорстку конкуренцію у складі Реал Мадрид з Джудом Беллінгемом, Ардою Гюлером, Ібрагімом Діасом, Франко Мастантоно та Тьяго Петаршем, аргентинський футболіст рішуче налаштований прийняти виклик та закріпитися у команді на новий сезон.

Наступний матчі Реал Мадрид проведе у Лізі чемпіонів проти Баварії 7 квітня о 22:00.