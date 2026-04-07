Ще один українець підкорив цю позначку — попереднім був Ілля Забарній з ПСЖ.

Жирона у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги здобула перемогу над Вільярреалом (1:0).

У цьому матчі взяв участь український вінгер Віктор Циганков, для якого це був сотий матч в іспанському чемпіонаті – на його рахунку 18 голів та 22 гольові передачі.

28-річний Циганков став дев'ятим українцем, який зміг провести 100 і більше матчів у топ-5 лігах Європи.

До Циганкова до цього списку потрапили Андрій Шевченко (274 гри), Руслан Маліновський (201), Андрій Воронін (182), Олександр Зінченко (150), Віктор Скрипник (138), Віталій Миколенко (136), Олександр Заваров (118) та Ілля Забарний (100).

Цього сезону Циганков провів 26 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Вільярреал.