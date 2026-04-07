Рейтинг букмекерів

Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Плей-оф Ліги чемпіонів набирає обертів! Після напружених битв у 1/8 фіналу, де Арсенал та Баварія Мюнхен підтвердили свій статус фаворитів, а Реал Мадрид пройшов справжнє випробування у матчі з Манчестер Сіті, у грі залишилися лише найсильніші. Хоча "каноніри" вже вибули з розіграшів Кубка Англії та Кубка ліги, у єврокубках команда Мікеля Артети продовжує демонструвати зразкову стабільність.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував два перспективні прогнози на сьогоднішні поєдинки.

Реал Мадрид — Баварія Мюнхен

Ставка: тотал менше 2.5 з коефіцієнтом 3.25

Класичне протистояння, яке багато хто називає "достроковим фіналом". Реал Мадрид пробився до чвертьфіналу, вибивши Манчестер Сіті завдяки впевненій перемозі на Сантьяго Бернабеу з рахунком 3:0. Попри нещодавню осічку в Ла Лізі проти Мальорка, "вершкові" на загальному етапі забили 21 гол, але в плей-оф під керівництвом Альваро Арбелоа команда стала приділяти значно більше уваги обережній грі в обороні.

Баварія Мюнхен посіла друге місце на загальному етапі та без особливих проблем пройшла Аталанту у попередньому раунді. Проте поїздки до Мадрида завжди є важким випробуванням, де ціна помилки зростає в рази. Очікуємо, що обидва колективи оберуть прагматичну стратегію, зосередившись на захисті власних воріт у першій зустрічі, що робить ставку на "низовий" матч вельми перспективною.

Спортінг — Арсенал

Ставка: перемога Арсеналу з коефіцієнтом 1.86

Арсенал продовжує свою домінантну ходу в Європі, попри невдачі у внутрішніх кубкових турнірах. "Каноніри" стали найкращою командою загального етапу з вісьмома перемогами поспіль та феноменальною різницею м'ячів 23:4. У 1/8 фіналу лондонці не залишили шансів Баєр Леверкузен.

Спортінг створив справжній подвиг, відігравшись після 0:3 від Буде/Глімт у першому матчі 1/8 фіналу. Однак системність гри "канонірів" зараз знаходиться на якісно іншому рівні. Очікуємо, що підопічні Артети зможуть здобути комфортну перевагу вже у першому виїзному поєдинку в Лісабоні.

21+

