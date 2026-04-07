Паризький клуб планує посилити позицію голкіпера.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін опинився в центрі уваги ПСЖ, який прагне посилити воротарську позицію перед новим сезоном. Парижани розглядають трансфер 24-річного голкіпера через невпевнені виступи Люкі Шевальє та Матвія Сафонова, що змушує клуб шукати надійнішу альтернативу.

Про це повідомляє видання Somos Fanaticos.

Крім Трубіна, у шорт-листі ПСЖ також перебувають: Грегор Кобель з Боруссії Дортмунд, Діогу Кошта з Порту, Барт Вербрюгген з Брайтона та Еліа Капріле з Наполі.

У поточному сезоні Трубін провів 43 матчі у всіх турнірах за Бенфіку, пропустив 35 голів та 20 разів зберіг ворота “на нуль”. Його стабільна гра привернула увагу європейських грандів, а ПСЖ бачить в українському воротарі надійне підсилення для боротьби на внутрішній арені та в Лізі чемпіонів.

Нинішній чемпіон Франції, де також виступає український захисник Ілля Забарний, очолює турнірну таблицю Ліги 1. Наступний матч ПСЖ заплановано на 8 квітня проти Ліверпуля у плейоф Ліги чемпіонів.