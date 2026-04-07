Магвайр продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2027 року

Захисник залишиться ключовим лідером команди після вражаючого сезону під керівництвом Майкла Карріка.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр підписав новий контракт з клубом до 2027 року з опцією продовження ще на один рік. Раніше його попередня угода закінчувалася в кінці сезону 2025/26, але після якісних виступів під керівництвом Майкла Карріка керівництво вирішило запропонувати Магвайру нові умови.

Harry commits 🇾🇪🗣️ — Manchester United (@ManUtd) April 7, 2026

В інтерв’ю клубному каналу футболіст заявив:



"Представляти Манчестер Юнайтед – це найвища честь. Це відповідальність, якою я та моя родина пишаємося щодня. Я радий продовжити свою кар’єру в цьому неймовірному клубі та грати перед нашими особливими вболівальниками, щоб створювати ще більше дивовижних моментів".

Спортивний директор клубу Джейсон Вілкокс високо оцінив лідерські якості Магвайра:



"Гаррі втілює менталітет і стійкість, необхідні для гри за Манчестер Юнайтед. Він привносить безцінний досвід у нашу молоду, амбітну команду".