  • Англія

    07 квітня 2026, 12:20

    Магвайр продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2027 року

    Захисник залишиться ключовим лідером команди після вражаючого сезону під керівництвом Майкла Карріка.

    Гаррі Магвайр, getty images
    Гаррі Магвайр, getty images 07 квітня 2026, 12:20

    Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр підписав новий контракт з клубом до 2027 року з опцією продовження ще на один рік. Раніше його попередня угода закінчувалася в кінці сезону 2025/26, але після якісних виступів під керівництвом Майкла Карріка керівництво вирішило запропонувати Магвайру нові умови.

    В інтерв’ю клубному каналу футболіст заявив:

    "Представляти Манчестер Юнайтед – це найвища честь. Це відповідальність, якою я та моя родина пишаємося щодня. Я радий продовжити свою кар’єру в цьому неймовірному клубі та грати перед нашими особливими вболівальниками, щоб створювати ще більше дивовижних моментів".

    Спортивний директор клубу Джейсон Вілкокс високо оцінив лідерські якості Магвайра:

    "Гаррі втілює менталітет і стійкість, необхідні для гри за Манчестер Юнайтед. Він привносить безцінний досвід у нашу молоду, амбітну команду".

    Після 31 туру МЮ набрав 55 очок і посідає третє місце в АПЛ. Свій наступний матч "червоні дияволи" проведуть проти Лідса – гра запланована на 13 квітня.

    Сергій Владиченко

    Football.ua

    Люди

    Гаррі Магвайр

    Команди

    Манчестер Юнайтед

    Джерела

    ФК Манчестер Юнайтед

    # 07 квітня 2026 І О
    1 Арсенал Арсенал 31 70
    2 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 30 61
    3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 55
    4 Астон Вілла Астон Вілла 31 54
    5 Ліверпуль Ліверпуль 31 49
    6 Челсі Челсі 31 48
    7 Брентфорд Брентфорд 31 46
    8 Евертон Евертон 31 46
    9 Фулгем Фулгем 31 44
    10 Брайтон Брайтон 31 43
    11 Сандерленд Сандерленд 31 43
    12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 42
    13 Борнмут Борнмут 31 42
    14 Крістал Пелес Крістал Пелес 30 39
    15 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 31 33
    16 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 31 32
    17 Тоттенгем Тоттенгем 31 30
    18 Вест Гем Вест Гем 31 29
    19 Бернлі Бернлі 31 20
    20 Вулвергемптон Вулвергемптон 31 17

