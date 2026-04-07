Іспанський клуб не буде продовжувати контракт зі швейцарцем.

Захисник Бетіса Рікардо Родрігес залишить іспанський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "бетікос" ухвалило рішення не продовжувати контракт із 33-річним швейцарцем, у якого закінчиться контракт найближчого літа, після чого він стане вільним агентом.

Родрігес виступає за Бетіс з літа 2024 року. Нинішнього сезону Рікардо провів 28 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 30 турів Бетіс набрав 45 очок і посідає п'яте місце у Ла Лізі. Свій найближчий матч "бетікос" проведуть у Лізі Європи проти Браги — гра запланована на завтра, 8 квітня.