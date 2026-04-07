Ліга чемпіонів

Хавбек парижан поділився своїми думками перед грою з Ліверпулем.

Півзахисник ПСЖ Вітінья прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Настрій неймовірний, нам подобається грати такі матчі, у ці великі ігри Ліги чемпіонів. Це той тип ігор, у яких хоче зіграти кожен футболіст. Ми зосереджені, ми усвідомлюємо небезпеку та готові до цієї важливої ​​гри.

Усі досить добре знаються на футболі, щоб розуміти, що в таких іграх немає фаворитів. Це Ліверпуль, це чудова команда з якісними гравцями, і все може статися. Попереду дві важливі ігри. Ми знаємо, що будемо готові на 100%, і одне можна сказати напевно: ми гратимемо на перемогу, бо саме цього ми хочемо щоразу.

Усман завжди був лідером, навіть у минулому сезоні. Коли бачиш, що він робить на полі, що дає команді, він передає це всім своїм партнерам по команді. Після отримання Золотого м'яча він став ще більшим лідером, але це те, що йому дається від природи. Він знає, що говорити, коли це потрібно. Він є справжнім лідером.

Справді, мені пощастило, що цього сезону я не мав жодних проблем зі здоров'ям. Сподіваюся, так буде і надалі, але все контролювати неможливо. Ми робимо все можливе, щоб добре відновитись, але не всі гравці роблять це однаково. Але мені, безперечно, трохи пощастило.

Матчі з Ліверпулем у минулому сезоні? Це були дві виняткові ігри. Обом командам було дуже складно. Я пам'ятаю, що у першому матчі ми грали справді добре і створили багато моментів. Ми були трохи засмучені результатом, але хочемо повторити цей рівень гри, зробити те, що ми показали у першому матчі. За рік багато чого змінюється, тому цього сезону все буде зовсім по-іншому", — наводить слова Вітіньї прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч ПСЖ – Ліверпуль відбудеться завтра, 8 квітня, о 22:00.