Англия

Завершился заключительный матч игрового дня в АПЛ.

В заключительном матче игрового дня английской Премьер-лиги в рамках пятого тура Астон Вилла уверенно обыграла Эвертон со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 66-й минуте, когда результативным ударом отметился Мэттью Кэш, а спустя три минуты защитник "ирисок" Люка Динь срезал мяч в собственные ворота, удвоив преимущество "львов". Точку в матче поставил Леон Бейли, забивший на 75-й минуте.

После пяти игр Астон Вилла набрала семь очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Эвертона 10 баллов и пятая строчка.

Астон Вилла — Эвертон 3:0

Голы: Кэш, 66, Динь, 69 (автогол), Бейли, 75.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш (Траоре, 86), Конса, Туанбезе, Мингс, Таргетт (Бейли, 61 (Янг, 82)) — Рэмси, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба, 40) — Ингз, Уоткинс.

Эвертон: Бегович — Мина, Годфри (Кенни, 80), Кин — Ивоби (Дэвис, 81), Аллан (Гордон, 73), Дукуре, Динь — Таунсенд, Грей — Рондон (Гомеш, 63).

Предупреждения: Бейли — Годфри.