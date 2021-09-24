Англия

Чиновники намерены закрыть брешь в законах, которая позволяет получать командам дополнительный доход.

На переднюю часть футболок девяти из 20-и клубов английской Премьер-лиги нанесены логотипы букмекерских контор, которые не являются резидентами Великобритании, что рано или поздно должно было спровоцировать чиновников данной страны проводить ограничительную политику для зарубежного бизнеса, на фоне пресловутого Brexit.

Кроме того, в планах правительства Великобритании стоит сокращение влияния азартных игр на футбол и болельщиков, ради чего они намерены закрыть "лазейку" в законодательной базе, которая позволяет командам использовать рекламу букмекерских контор на футболках и рекламных бордах по периметру футбольного поля.

Ожидается, что необходимый пакет законопроектов будет представлен профильными министрами Парламенту Великобритании уже в ближайшие несколько недель.

Предполагаемые изменения затронут клубы из чемпионатов Англии и Шотландии, а также спонсорские соглашения каждой из лиг в этих странах. В частности, Английской футбольной лиги, спонсором которой является SkyBet.

Однако, и для данных ограничений легко можно отыскать обходной путь — букмекерам из-за рубежа можно будет зарегистрировать партнерские отношения с кампаниями на островах Мэн или Мальте, которые входят в офшорную зону, или непосредственно в Великобритании, и уже после этого через посредников заключить все необходимые соглашения с клубами.

Очевидно, что такой вариант также не устраивает чиновников, которые на определенном этапе вносили поправки в законопроекты с целью и вовсе запретить командам использовать лицевое полотно игровой формы для отображения логотипов любых компаний.

Местные эксперты в области маркетинга и психологии потребителя посчитали, что в среднем за одну трансляцию футбольного матча телезритель видит рекламу букмекерских контор до 700 раз, что, по их мнению, негативно влияет на психологию младшей возрастной категории.

С другой стороны, для той же Футбольной лиги спонсорство с букмекерской конторой приносит ежегодно 40 млн фунтов стерлингов прямых инвестиций.

По оценке экспертов в области законодательства Великобритании, полного запрета подобной рекламы ожидать не стоит, так как кампании все равно сумеют найти способ обойти любые ограничения.