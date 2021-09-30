Англия

Бывший арбитр АПЛ рассказал о причинах переезда на Аравийский полуостров.

Английский футбольный арбитр Марк Клаттенбург завершил свою работу в английской Премьер-лиге еще в 2017 году, однако с тех пор все равно остается одним из наиболее популярных представителей футбольной Фемиды, периодически консультируя ведущих различных ток-шоу на телевидении по тонкостям своей неосновной профессии.

Однако, завершение им работы на матчах АПЛ в возрасте 42 лет вызвало достаточно много вопросов у футбольной общественности, в результате чего англичанин решил рассказать о причинах своего ухода из Судейского комитета лиги.

"Я полностью потерял мотивацию работать после стольких проведенных финалов различных турниров, но при этом никогда бы уже не смог получить возможность провести финал чемпионата мира.

Люди часто спрашивали меня: "Почему тебе не могут его доверить?". Я всегда им отвечал, что последние два последних финала чемпионата мира провели рефери из Европы, поэтому никто не даст провести подобный матч им трижды подряд.

Кроме того, если бы мне доверили провести финал мундиаля, это сделало бы меня наиболее успешным рефери всех времен, так как никто из арбитров не имел бы столько финалов крупных турниров, как у меня. Абсолютно никаких шансов.

Плюс, Саудовская Аравия вышла на меня с предложением работать за кучу денег поэтому я сразу ответил им: "Да!". Я хотел защитить свою семью", — подытожил бывший английский рефери.

Напомним, что ранее Клаттенбург рассказывал о случае с обвинениями в расизме с его стороны.