Англія

Уругваєць може змінити клуб уже влітку на тлі перебудови складу.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Мануель Угарте може залишити клуб під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, агенти футболіста вже запропонували його послуги Ювентусу, Наполі та Мілану.

За інформацією джерела, агент уругвайця Жорже Мендеш активно працює над можливим переїздом гравця до Серії А. Зокрема, Ювентус уже стежив за 25-річним футболістом протягом останніх тижнів.

Угарте приєднався до Манчестер Юнайтед у 2024 році після переходу з ПСЖ, однак не зміг повною мірою виправдати очікування. Нестабільна гра команди та складнощі з адаптацією до тактичних вимог вплинули на його виступи.

Попри це, півзахисник залишається цінним активом на ринку — його орієнтовна вартість складає близько 35 мільйонів фунтів.