Американський клуб активізував спроби підписати бразильську зірку.

Неймар може змінити клуб після чемпіонату світу 2026 року — головним претендентом на підписання бразильця є Цинциннаті. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, батько та агент футболіста найближчим часом проведе особисту зустріч із представниками клубу МЛС. У переговорах візьмуть участь президент Цинциннаті Джефф Бердінг, спортивний директор Кріс Олбрайт, а також команда, що відповідає за іміджеві права гравця.

Основна мета американського клубу — переконати Неймара приєднатися до команди після завершення чемпіонату світу. Водночас чинний контракт футболіста із Сантосом діє до грудня, що може відтермінувати можливий трансфер до завершення угоди.

Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять фінансові деталі потенційного переходу, зокрема зарплату та бонуси.