Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 11 квітня 2026 року.

Ліверпуль здобув домашню перемогу над Фулгемом у матчі 32-го туру англійської Прем’єр-ліги — 2:0.

З перших хвилин команда Арне Слота повністю захопила ініціативу та змусила суперника діяти другим номером. Господарі швидко конвертували перевагу в голи: рахунок відкрив Ріо Нгумоха, а вже за чотири хвилини Мохамед Салах подвоїв перевагу мерсисайдців.

Після перерви Фулгем намагався повернутися в гру та навіть відзначився забитим м’ячем, однак гол Саші Лукича було скасовано через офсайд. Надалі гості продовжували шукати можливості для камбеку, але захист Ліверпуля діяв надійно і не дозволив відродити інтригу.

Ліверпуль - Фулгем 2:0

Голи: Нгумоха, 36, Салах, 40

Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг (Гомес, 69), Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Джонс (Гравенберх, 46) — Салах (Ніоні, 90), Вірц (Макаллістер 68), Нгумоха (Ісак, 69) — Гакпо.

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон (Сессеньйон, 69) — Берге, Івобі — Вілсон (Чуквуезе, 80), Кінг (Сміт-Роу, 46), Бобб (Лукич, 46) — Родрігу Муніз (Хіменес, 80)