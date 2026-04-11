Англія

Мерсисайдці вперше з лютого зіграли на нуль в АПЛ.

Ліверпуль здобув важливу перемогу над Фулгемом у матчі 32-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Поєдинок на Енфілді завершився з рахунком 2:0 на користь господарів, а героями зустрічі стали Ріо Нгумоха та Мохамед Салах.

Матч розпочався з обопільних атак, однак перевага поступово перейшла до Ліверпуля. Уже на старті зустрічі Нгумоха міг заробити пенальті, але арбітр не зафіксував порушення. Згодом Салах мав шанс відкрити рахунок після передачі Флоріана Вірца, проте його удар заблокували захисники.

Фулгем відповів моментом Гаррі Вілсона, який пробив трохи вище воріт, але перший гол у матчі забив саме Ліверпуль. Ріо Нгумоха скористався передачею Вірца, увійшов у штрафний майданчик і точно пробив у нижній кут. Для 17-річного вінгера цей м’яч став історичним — він зробився наймолодшим автором гола Ліверпуля на Енфілді.

Перед перервою господарі подвоїли перевагу: після комбінації за участі Коді Гакпо м’яч опинився у Салаха, який першим дотиком відправив його в сітку воріт.

У другому таймі Ліверпуль мав кілька шансів збільшити рахунок. Гакпо та Алексіс Мак Аллістер були близькими до гола, однак реалізувати моменти не змогли. Фулгем періодично загрожував зі стандартів, але оборона господарів діяла без помилок.

У підсумку Ліверпуль довів матч до перемоги 2:0, перервавши серію невдач і зміцнивши п'яту позицію в турнірній таблиці АПЛ.

Ліверпуль - Фулгем 2:0

Голи: Нгумоха, 36, Салах, 40

Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг (Гомес, 69), Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Джонс (Гравенберх, 46) — Салах (Ніоні, 90), Вірц (Макаллістер 68), Нгумоха (Ісак, 69) — Гакпо.

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон (Сессеньйон, 69) — Берге, Івобі — Вілсон (Чуквуезе, 80), Кінг (Сміт-Роу, 46), Бобб (Лукич, 46) — Родрігу Муніз (Хіменес, 80)