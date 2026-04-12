17-річний талант став наймолодшим автором гола клубу в матчі АПЛ на домашньому стадіоні.

Юний вінгер Ліверпуля Ріо Нгумоа вписав своє ім’я в історію клубу, відзначившись дебютним голом у матчі англійської Прем’єр-ліги проти Фулгема на Енфілді.

Завдяки цьому м’ячу 17-річний футболіст став наймолодшим гравцем Ліверпуля, який забивав у матчі чемпіонату Англії на домашньому стадіоні мерсисайдців. На момент взяття воріт Нгумоа було 17 років і 225 днів.

Таким чином він перевершив попередній рекорд, який належав Рахіму Стерлінгу — той забив свій перший гол на Енфілді в АПЛ у віці 17 років і 317 днів у жовтні 2012 року.

До трійки наймолодших авторів голів також входить легендарний захисник Джеймі Каррагер, який відзначився у віці 18 років і 356 днів ще в січні 1997 року.