Англія

Головний тренер сорок прокоментував відносини з керівництвом на тлі важкого сезону в АПЛ.

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Гау публічно запевнив у своїй цілковитій відданості клубу, проте зізнався, що наразі йому дуже важко будувати довгострокові плани. Наставник, який минулого сезону перервав 70-річну трофейну засуху сорок, здобувши Кубок Карабао та вивівши команду до Ліги чемпіонів, зараз переживає непрості часи: його підопічні посідають лише 12-ту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Нещодавно виконавчий директор Ньюкасла Девід Гопкінсон зазначив, що клуб наразі не прагне змін, хоча й не висловив чіткої позиції щодо довгострокового майбутнього Гау. У своєму коментарі після цих слів тренер наголосив, що не потребує додаткових гарантій, оскільки він повністю згоден із баченням Гопкінсона та спортивного директора Росса Вілсона.

За даними джерел BBC Sport, попри ігрову кризу, рада директорів продовжує довіряти фахівцю.

"Для мене нічого не змінилося. Я абсолютно на 100% відданий роботі. Ця відданість ніколи не вагалася з мого боку. Я працював під час перерви, щоб переконатися, що ми повернемося сильнішою командою. Думаю, що в наш час дуже важко заглядати надто далеко в довгострокову перспективу. Я можу дивитися лише на ці сім ігор, що залишилися, і переконатися, що ми виступимо на нашому найкращому рівні", — заявив Гау.

Попереду в Ньюкасла може бути ще одне напружене літнє вікно. Якщо команда не проб'ється до Ліги чемпіонів, клубу, ймовірно, доведеться продати принаймні одного ключового виконавця для реінвестування коштів.

Ситуація нагадує минуле літо, коли сороки були змушені відпустити Александра Ісака до Ліверпуля через наполягання самого нападника. Наразі велику увагу топ-клубів привертають такі цінні активи, як Сандро Тоналі, Тіно Лівраменто та Ентоні Гордон.

Едді зазначив, що не має проблем із роботою в умовах фінансових обмежень, встановлених клубом, але підкреслив важливість адекватного оцінювання ситуації. Він попередив про небезпеку завищених очікувань, які спотворюють реальність.

Це прозвучало на тлі гучної грудневої заяви Гопкінсона про те, що до 2030 року Ньюкасл має стати клубом номер один у світі.

"Мені просто потрібна підтримка, гарні робочі стосунки з людьми навколо мене та відчуття можливості показати найкращу версію себе. Якщо я це відчуваю, і клуб це відчуває, вони отримують від мене найкращого менеджера. Якщо ж це не працює з якоїсь причини з обох сторін, то розставання — це найкраще рішення. Найважливіше в усьому цьому — це Ньюкасл Юнайтед. Не я, не хтось інший. Я ставлю клуб понад усе", — підсумував наставник.

Свій наступний матч у рамках АПЛ Ньюкасл проведе вже цієї неділі о 15:00 за київським часом на виїзді проти Крістал Пелас. Команді знову не допоможе Бруно — його повернення після травми підколінного сухожилля, через яку він не грає з середини лютого, відкладається через хворобу.