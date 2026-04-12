Півзахисник Барселони Марк Касадо має намір змінити клуб після завершення поточного сезону.

За інформацією Sport.es, 22-річний хавбек не задоволений кількістю ігрового часу в команді Хансі Фліка. Крім того, каталонський клуб не проявляє активного інтересу до продовження контракту з футболістом, попри попередні чутки.

Ймовірним варіантом продовження кар’єри для Касадо називають чемпіонат Саудівської Аравії. Барселона готова розглянути продаж гравця приблизно за 20 мільйонів євро. При цьому повідомляється, що інтересу з боку іспанських клубів наразі немає.

Касадо є вихованцем академії Барселони. У цьому сезоні він провів 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею та загалом відігравши 1321 хвилину.

Контракт півзахисника з клубом чинний до літа 2028 року.