Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 11 квітня 2026 року.
Арсенал — Борнмут, Getty Images
12 квітня 2026, 11:20
Арсенал несподівано поступився Борнмуту у матчі 32-го туру англійської Прем’єр-ліги — 1:2.
Гості відкрили рахунок уже на 17-й хвилині: після атаки лівим флангом Крупі замкнув передачу від партнерів. Арсенал відігрався на 35-й хвилині — Йокерес реалізував пенальті після гри рукою Крісті.
Після перерви "каноніри" не змогли додати в атаці, а Борнмут скористався своїм шансом: на 74-й хвилині Скотт точним ударом із центру штрафного приніс "вишням" перемогу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Борнмут у рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Арсенал — Борнмут 1:2
Голи: Йокерес, 35 (пен.) — Крупі, 17, Скотт, 74
Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 76), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Субіменді (Жезус, 76), Райс — Мадуеке (Доуман, 54), Гаверц (Езе, 54), Мартінеллі (Троссар, 54) — Йокерес.
Борнмут: Петрович — Хіменес (Сміт, 90), Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Крісті (Брукс, 70) — Раян (Адамс, 70), Таверньєр, Крупі (Тот, 85) — Еванілсон (Унал, 90).
Попередження: Йокерес — Трюффер Крупі