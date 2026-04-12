Севілья здобула важливу перемогу над Атлетіко Мадрид у матчі 31-го туру Ла Ліги — 2:1, який відбувся 11 квітня 2026 року.

Севілья здобула важливу перемогу над Атлетіко Мадрид у матчі 31-го туру Ла Ліги — 2:1.

Господарі відкрили рахунок уже на старті: Адамс реалізував пенальті після фолу на Ромеро. Атлетіко відповів на 35-й хвилині — Боньяр замкнув флангову подачу та зрівняв рахунок. Однак ще до перерви Севілья знову вийшла вперед: Гудель головою відзначився після кутового.

У другому таймі команда Дієго Сімеоне тиснула та контролювала м’яч, але Севілья грамотно оборонялась і не дозволила супернику відігратися. Найгостріший момент господарів — удар Ромеро в стійку після контратаки.

У підсумку Севілья втримала перемогу, здобула важливі три очки та покращила свої позиції в боротьбі за виживання.

Севілья - Атлетіко Мадрид 2:1

Голи: Адамс, 10 (пен), Гудель, 45+2 - Боньяр Франко, 35

Севілья: Влаходімос — Санчес (Суасо, 90), Кастрін, Салас, Осо — Агуме, Гудель, Буено (Соу, 70) — Ромеро (Пеке, 70), Адамс (Менді, 90), Варгас (Санчес, 78)

Атлетіко Мадрид: Муссо — Боньяр Франко, Пубіль, Вільяермоса Мартінес, Діас (Монсеррате, 86) — Белаїд (Морсільйо Родрігальварес, 71), Мендоса (Лукман, 71), Варгас, Альмада — Баена, Серлот

Попередження: Буено, Санчес, Гудель, Пеке — Баена, Грізманн, Родрігальварес