Нульова нічия з Шеффілд Венсдей змусила небесно-блакитних почекати з офіційним поверненням до еліти після 25-річної перерви.

Лідер Чемпіоншипу Ковентрі Сіті був змушений відкласти святкування виходу до англійської Прем'єр-ліги. У черговому турі підопічні Френка Лемпарда розійшлися миром (0:0) із Шеффілд Венсдей — командою, яка вже вилетіла з дивізіону та переживає серйозну кризу.

Цікаво, різниця між командами складає 89 очок менше Шеффілд Венсдей іде останнім із -4 очками. Шеффілд, до речі, став першою командою в історії Чемпіоншипу із 37 матчами без перемог поспіль.

Небесно-блакитні могли офіційно оформити підвищення у класі вже цієї суботи, якби здобули перемогу, враховуючи поразку Мідлсбро від Портсмута та п'ятничну нічию Міллволла з Вест Бромвічем Попри втрату очок, турнірне становище «Ковентрі» виглядає беззаперечним.

За чотири турів до кінця чемпіонату вони випереджають Міллволл, що йде третім, на 12 очок, маючи при цьому колосальну перевагу за різницею забитих і пропущених м'ячів (+33). Тепер команді достатньо набрати лише одне очко в решті матчів, щоб де-юре повернутися до вищого дивізіону вперше за чверть століття.Свою чергову спробу вони зроблять у п'ятничному поєдинку проти Блекберна.

Гра, що зібрала рекордні для стадіону 31 647 глядачів, виявилася непростою для лідера. Більшість очікувала на легку перемогу господарів, адже в першому колі вони розгромили сов з рахунком 5:0.

Однак команда Генріка Педерсена продемонструвала вражаючу стійкість. Найкращий момент у першому таймі втратив гравець Ковентрі Ліам Кітчінг — після подачі кутового Джеком Рудоні його удар головою вибив з лінії воріт Сванте Інгельссон.

У другому таймі гості навіть могли шокувати лідера, але Джеррі Єйтс та той-таки Інгельссон не реалізували свої нагоди. На останніх секундах компенсованого часу (90+6 хв) Елліс Сіммс міг принести Ковентрі важку перемогу, проте після його акробатичного удару м'яч зрикошетив у зовнішню частину стійки та пройшов повз ворота.

Головний тренер Ковентрі Френк Лемпард визнав, що його команді бракувало швидкості в атаці:

Ми створили достатньо, щоб забити, але не були повною мірою гострими на вістрі. Нам бракувало швидкості на верхній лінії поля, а контрапресинг та швидкість реакцій були дещо зниженими. Відчувати розчарування — це нормально, але ми маємо дивитися на ширшу картину і те, де ми зараз перебуваємо. Гравці живуть з тиском очікувань щодо підвищення у класі для клубу, якого там давно не було. Я це розумію. У нас попереду чотири гри, це в наших руках, і ми повинні довести справу до кінця", — зізнався Френк.

Зі свого боку, наставник Шеффілд Венсдей Генрік Педерсен не приховував гордості за підопічних:

"Звичайно, я дуже пишаюся. Ми знали, що це буде надзвичайно складна гра проти найкращої команди ліги. Хлопці вийшли на поле з великою вірою та дисципліною, і те, як ми захищалися, було вражаючим. Коли ми перехоплювали м'яч, у нас вистачало сміливості не просто вибивати його, а й намагатися грати", — наголосив Генрік.

Свій наступний поєдинок Ковентрі Сіті проведе проти Блекберн Роверз. Матч відбудеться у найближчу п’ятницю, 17 квітня.