Захисника ПСЖ виключили через позафутбольні обставини, Обамеянг — серед номінантів.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі не увійшов до списку номінантів на нагороду найкращому африканському гравцю Ліги 1 імені Марка-Вів’єна Фое.

Як повідомляє L’Équipe, рішення не пов’язане зі спортивними показниками футболіста. Організатори премії враховують не лише виступи на полі, а й поведінку гравців поза ним.

Саме через це зі списку було виключено 27-річного марокканця, який фігурує у судовій справі, пов’язаній з інцидентом 2023 року.

Натомість до фінального переліку претендентів увійшли П’єр-Емерік Обамеянг (Марсель), Ламін Камара (Монако), Амаду Бамба Дьєнг (Лор’ян), Гела Дуе (Страсбур), Маршал Годо (Страсбур), Яхья Коффі (Анже), Арсен Куассі (Лор’ян), Аїсса Манді (Лілль), Мусса Ніакате (Ліон) та Мамаду Сангаре (Ланс).