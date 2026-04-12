Англійський клуб видав найдовшу серію без перемог в історії організації.
12 квітня 2026, 14:24
Шеффілд Венсдей встановив історичний антирекорд Футбольної ліги, не здобувши жодної перемоги у 37 матчах поспіль. Про це повідомляє BBC Sport.
Футбольна ліга Англії існує з 1888 року, однак за весь цей час жодна команда не демонструвала настільки тривалу безвиграшну серію.
Поточний результат Шеффілд Венсдей став найгіршим показником за всю історію змагання.
У цьому сезоні з Шеффілд Венсдей неодноразово знімали очки. Санкції було накладено на клуб за невиплату зарплат гравцям у березні, травні та червні минулого року, а також за інші невиплати співробітникам та Податковій службі Великої Британії.
Після 42 турів Чемпіоншипу "сови" мають на своєму рахунку мінус чотири очки, незважаючи на те, що в останньому матчі вони змогли зіграти внічию з лідером чемпіонату Ковентрі Сіті.