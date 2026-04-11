Англія

Команда Мікеля Артети хотіла здобути три очки, але для цього потрібно щось більше, аніж пенальті у ворота суперників.

Сезон англійської Прем’єр-ліги наближається до своєї розв’язки, хоча в контексті чемпіонських перегонів одразу так і не скажеш, коли ми проскочили період кульмінації. Та чи досягли її наразі взагалі. Бо навіть із перевагою в дев’ять залікових балів над Манчестер Сіті лондонський Арсенал не може дати собі права на відпочинок, оскільки в потенційних конкурентів ще є гра в запасі й, що найбільш важливо, очна зустріч на Етіхаді вже за тиждень, тож можливим є все, що завгодно.

Тим паче, коли в тридцять другому турі команда Мікеля Артети мала приймати на власному полі Борнмут на тлі переможного для неї матчу в Лісабоні посеред тижня (1:0). Той самий колектив Андоні Іраоли, якого куди тільки не сватають по інших клубах, але іспанець продовжує працювати на чолі "вишень", перед якими раптово з’явилась перспектива потрапити до єврокубків. А вони вже потрохи встигли почати догравати сезон.

Але що побачили на полі Емірейтс уболівальники біля телеекранів по всьому світу цього разу? Команда Артети, яка нічого не може запропонувати суперникам у атаці? А на 17 хвилині для Арсеналу справи взагалі стали геть кепськими, бо Крісті в поодинокій атаці знайшов передачею на лівому фланзі штрафного Трюффера, який виконав простріл у Саліба на ближній, а від того м’яч полетів на дальню для Крупі. Для господарів почались реальні проблеми.

Як не дивно, але всі спроби "канонірів" затягнути м’яч до чужого штрафного взагалі ні до чого не призводили тривалий час. Аж раптом, на 34 хвилині фірмовий кутовий із правого флангу завершився відскоком на ближній на Габріела, який пробивав під поперечину, але влучив у руку Крісті. На рівному місці Борнмут таким чином отримав пенальті, хоча загалом контролював хід подій на полі. А Йокересу не стало складно реалізувати покарання суперників ударом у лівий кут.

До перерви команди в підсумку так і дотягнули за нічийного рахунку на табло, а от у другому таймі вже почалась гра на виживання для Арсеналу, який так і не міг нічого путнього створити біля чужих воріт. Артета в підсумку не витримав, і зробив потрійну заміну ще до завершення повної години ігрового часу. Але й це, якщо допомогло, то не надто помітно.

За винятком дальнього удару Райса та спроби Жезуса дотепно замкнути подачу з флангу ударом головою під поперечину, які зовні спокійно парирував на кутові Петрович, у господарів був ще шанс Йокереса вже в компенсований час, але той узагалі у ворота не влучив. А от Борнмуту багато тим часом не треба було для того, щоб на 74 хвилині в кілька передач на правому фланзі м’яч дійшов через ноги Крупі, Брукса та Еванілсона до Скотта в центрі штрафного, а той розстріляв ворота. І "вишні" цю гру в підсумку виграли, бо опозиція була надто млява.

У наступному турі лондонський Арсенал поїде до Манчестер Сіті, тоді як до цього прийматиме лісабонський Спортінг у Лізі чемпіонів УЄФА, а Борнмут навідається до Ньюкасла.



Арсенал — Борнмут 1:2

Голи: Йокерес, 35 (пен.) — Крупі, 17, Скотт, 74

Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 76), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Субіменді (Жезус, 76), Райс — Мадуеке (Доуман, 54), Гаверц (Езе, 54), Мартінеллі (Троссар, 54) — Йокерес.

Борнмут: Петрович — Хіменес (Сміт, 90), Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Крісті (Брукс, 70) — Раян (Адамс, 70), Таверньєр, Крупі (Тот, 85) — Еванілсон (Унал, 90).



Попередження: Йокерес — Трюффер Крупі