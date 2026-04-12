Німецький хавбек може приєднатися до табору "вершкових" вже наступного сезону, але в новій для себе ролі.

Реал Мадрид планує повернути свого колишнього півзахисника Тоні Крооса до клубу в новій ролі всередині структури. Про це повідомляє AS.

Після завершення кар’єри у 2024 році відсутність німця відчутно позначилася на грі мадридців у центрі поля. Попри наявність таких виконавців, як Едуардо Камавінга та Орельєн Чуамені, команді не вистачає контролю та холоднокровності, які забезпечував Кроос.

За інформацією джерела, рішення про повернення легендарного півзахисника вже ухвалене на внутрішньому рівні. Водночас конкретна посада для нього поки не визначена — йдеться про можливу роль радника або ментора в спортивній структурі клубу.

Кроос зберігає тісні стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом і регулярно відвідує базу клубу у Вальдебебасі. У Мадриді розраховують, що його досвід і лідерські якості допоможуть команді вже найближчим часом.