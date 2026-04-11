Наставник канонірів визнав, що команда діяла неефективно, а втрата очок стала справжнім ляпасом у боротьбі за чемпіонство в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета не приховував свого розчарування після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому його команда несподівано поступилася Борнмуту з рахунком 1:2. Цей результат став серйозним ударом по чемпіонських амбіціях лондонців і подарував Манчестер Сіті чудову нагоду повернути собі лідерство.

В післяматчевому інтерв'ю для TNT Sports іспанський фахівець відверто прокоментував гру своїх підопічних:

"Це розчаровує. Це справжній ляпас, і тепер головне — те, як ми на це відреагуємо. Суперник не програвав 11 матчів поспіль не просто так; вони роблять багато речей правильно. Нам же сьогодні абсолютно бракувало ефективності. Їхній перший шанс у штрафному майданчику стався після рикошету, і через нашу погану гру в обороні все завершилося голом. Від цього нам потрібно оговтатися", — заявив фахівець.

Артета також відзначив незрозумілі дії своєї команди після перерви:

"У другому таймі всі очікували побачити іншу гру, але сьогодні ми робили багато дивних речей. Ми були дуже стабільними протягом довгого часу, проте подібне може трапитися, це футбол", — додав він.

На запитання журналіста про те, чи боляче гравцям після такої невдачі, тренер відповів ствердно:

Дуже... І це має боліти. Вони повинні прийняти це з мужністю. Або ти встаєш і борешся, або вибуваєш із гонки. Попереду величезний тиждень, на кону стоїть дуже багато, але ми все ще перебуваємо у сильній позиції в обох турнірах", — зауважив Мікель.

Наразі доля чемпіонського титулу стає ще більш непередбачуваною. Зазначається, що ключовим моментом сезону може стати очне протистояння між Арсеналом та командою Пепа Гвардіоли, яке відбудеться на стадіоні Етіхад вже у наступному, 33-му турі АПЛ.