Інше

Функціонеру це не подобається.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер розкритикував чинного очільника організації Джанні Інфантіно. Його слова наводить The Times.

“Інфантіно, схоже, більше зацікавлений у залученні світових лідерів, ніж у тому, що правильно для футболу. Не можу сказати, що Трамп та Джанні не можуть дружити, але я не бачу в цьому інтересу до футболу.

Премія світу, яку вручить ФІФА, обурлива! Не Футбол має вручати її, а інші організації, які компетентні в цьому», — заявив Блаттер.

Нагадаємо, що сьогодні, о 19:00, відбудеться жеребкування чемпіонату світу-2026.