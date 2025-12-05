Каталонський клуб запровадив спецправила після скандалу 2022 року, коли фанати франкфуртців масово заполонили Камп Ноу.
Барселона, Getty Images
Барселона оголосила про нові правила продажу квитків для прихильників Айнтрахта на матч Ліги чемпіонів, який відбудеться 9 грудня. Як повідомляє офіційний сайт каталонців, доступ до місць на Камп Ноу отримають лише офіційні члени німецького клубу.
Таке рішення ухвалено з міркувань безпеки та для недопущення повторення інциденту квітня 2022 року, коли на поєдинок Ліги Європи між Барселоною та Айнтрахтом на стадіон масово прийшли фанати гостей — за оцінками, їх було від 20 до 30 тисяч. Та ситуація викликала різку критику президента каталонців Жоана Лапорти, який назвав її ганьбою та пообіцяв більше не допустити подібного.
У нинішньому повідомленні клуб підкреслив, що пріоритет у продажу квитків отримують саме члени Барселони, аби гарантувати домашню атмосферу та забезпечити комфорт і безпеку для своїх уболівальників.
Каталонці також застерегли, що у випадку виявлення фанатів Айнтрахта в домашніх секторах буде проведена перевірка щодо способу придбання квитків, оскільки це може створити ризики для інших присутніх.