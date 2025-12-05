Інше

Головний тренер аргентинців вже думає про майбутній Мундіаль.

Головний тренер чинного чемпіона світу збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про настрій команди. Його слова наводить Footmercato.

«Починаючи з чвертьфіналу нам завжди протистоятимуть грізні суперники. Навіть раніше, якщо команда невдало виступить на груповому етапі. Буде складно.

Ми продовжуємо боротися, начебто ще нічого не виграли. Це те, що має робити кожен футболіст: продовжувати прагнути перемоги», – сказав Скалоні.

Нагадаємо, зараз йде жеребкування чемпіонату світу-2026.