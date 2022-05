Ювентус на своєму офіційному сайті представив новий комплект домашньої форми для наступного сезону-2022/23.

Нагадаємо, технічним партнером "старої синьйори" є компанія Adidas.

Вперше у новій формі, яку надихнув стадіон Альянц, Ювентус зіграє в останньому домашньому матчі італійської Серії А нинішнього сезону проти Лаціо.

When you wear the badge, you can feel the heartbeat of the stadium 🤍🖤

On the pitch, in the stands — we are part of something greater 💪

Breaking the rules to create another legacy, introducing the new Juventus 22/23 home kit by @adidasfootball 👕⚪️⚫️