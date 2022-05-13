У цій формі "стара синьйора" виступатиме наступного сезону.
ФК Ювентус
13 травня 2022, 11:46
Ювентус на своєму офіційному сайті представив новий комплект домашньої форми для наступного сезону-2022/23.
Нагадаємо, технічним партнером "старої синьйори" є компанія Adidas.
Вперше у новій формі, яку надихнув стадіон Альянц, Ювентус зіграє в останньому домашньому матчі італійської Серії А нинішнього сезону проти Лаціо.
Сама форма складається з найзнакових кольорів клубу – чорного та білого, з використанням трикутників – геометричної фігури, яка є невід'ємною частиною архітектурної структури стадіону Альянц. Дизайн нових футболок доповнений чорними вставками на комірці та рукавах.
Нещодавно Ювентус поступився Інтеру у фіналі Кубка Італії, пропустивши два м'ячі у додатковий час.