Кевін Де Брюйне став найкращим гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі.

30-річний футболіст у сезоні-2021/22 у 29 матчах АПЛ забив 15 голів і зробив 7 результативних передач.

