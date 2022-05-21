Виступ бельгійського півзахисника цього сезону було оцінено в лізі.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
21 травня 2022, 16:27
Кевін Де Брюйне став найкращим гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі.
30-річний футболіст у сезоні-2021/22 у 29 матчах АПЛ забив 15 голів і зробив 7 результативних передач.
Кевін отримав цю нагороду вдруге у кар'єрі. Вперше — у сезоні-2019/20. Раніше подібного досягали лише Кріштіану Роналду, Тьєррі Анрі та Неманія Відіч.
У голосуванні Де Брюйне випередив Філа Фодена, Мохамеда Салаха, Трента Александера-Арнольда, Конора Галлахера та Деклана Райса.
Нагадаємо, що Де Брюйне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року.