Англия

Виступ бельгійського півзахисника цього сезону було оцінено в лізі.

Кевін Де Брюйне став найкращим гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі.

30-річний футболіст у сезоні-2021/22 у 29 матчах АПЛ забив 15 голів і зробив 7 результативних передач.

Кевін отримав цю нагороду вдруге у кар'єрі. Вперше — у сезоні-2019/20. Раніше подібного досягали лише Кріштіану Роналду, Тьєррі Анрі та Неманія Відіч.

У голосуванні Де Брюйне випередив Філа Фодена, Мохамеда Салаха, Трента Александера-Арнольда, Конора Галлахера та Деклана Райса.

Нагадаємо, що Де Брюйне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року.