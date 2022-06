Англійська Прем'єр-ліга підбиває підсумки сезону-2021/22, за підсумками якого Манчестер Сіті став чемпіоном, а Бернлі, Вотфорд та Норвіч залишили вищий дивізіон.

Так, прес-служба АПЛ опублікувала відео пенальті у минулій кампанії чемпіонату Англії, які не вдалося реалізувати через зразкові дії воротарів.

Відео сейвів пенальті в АПЛ-2021/22:

What was the best penalty save from 2021/22? 🧤 pic.twitter.com/PISDR0rYF5